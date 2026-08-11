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एम्स में दूरबीन विधि से निकाली खराब हुई किडनी, दी नई जिंदगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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फोटो- उपलब्धि 39 वर्षीय महिला की जटिल किडनी सर्जरी सफल ऑपरेशन के बाद तेजी

एम्स में दूरबीन विधि से निकाली खराब हुई किडनी, दी नई जिंदगी

गोरखपुर, कार्यालय संवाददाता। एम्स के जनरल सर्जरी विभाग ने दूरबीन विधि (लेप्रोस्कोपिक सर्जरी) से गंभीर रूप से खराब हो चुकी किडनी को सफलतापूवर्क निकालकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 39 वर्षीय महिला की किडनी में लंबे समय से बड़ी पथरी थी, जिसकी वजह से किडनी खराब हो गई थी। एम्स की कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. विभा दत्ता ने पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान में मिनिमली इनवेसिव सर्जरी मरीजों के लिए कारगर है। लगातार दर्द से परेशान महिला मरीज ने सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. धर्मेंद्र कुमार पीपल से परामर्श लिया। जांच हुई तो पता चला कि किडनी काफी फैली हुई तथा रीनल पेल्विस में लंबे समय से फंसी हुई बड़ी पथरी के कारण गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। डीटीपीए स्कैन में पता चला कि प्रभावित किडनी की कार्यक्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। किडनी में हुए व्यापक नुकसान तथा मरीज की लगातार दर्द और गांठ की शिकायत को देखते हुए प्रभावित किडनी को निकालने का निर्णय लिया गया।

सर्जरी प्रक्रिया

डॉ. धर्मेंद्र कुमार पीपल ने लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टॉमी और विशेष उपकरणों की मदद से किडनी निकाली। लेप्रोस्कोपिक नेफ्रेक्टॉमी में लगे हाई-डेफिनिशन कैमरे से अंदर की संरचनाएं स्पष्ट देखते हुए छोटे चीरे से सटीक सर्जरी की। डॉ. पीपल ने बताया कि इस तकनीक में बड़े चीरे की तुलना में दर्द, ऊतक क्षति और घाव संबंधी परेशानी कम होती है। मरीज जल्दी चल-फिर सकता है और सामान्य दिनचर्या में भी अपेक्षाकृत जल्दी लौट सकता है।

दूरबीन विधि से ऊतकों की कम क्षति होती है

डॉ. धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पुरानी पथरी के कारण किडनी के आसपास सूजन, फाइब्रोसिस और दूसरे अंगों से चिपकाव हो सकता है। इसलिए ऐसी सर्जरी में रक्त वाहिकाओं और आसपास के अंगों को सुरक्षित रखते हुए सावधानी से काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। दूरबीन विधि में बड़े चीरे के बजाय छोटे चीरे लगाए जाते हैं। इससे ऊतकों को कम नुकसान और ऑपरेशन के बाद कम दर्द होता है।

इनका रहा सर्जरी में विशेष योगदान

सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. गौरव गुप्ता के मार्गदर्शन में यह सर्जरी की गई। सर्जरी टीम में सीनियर रेजिडेंट डॉ. सलमान खान, डॉ. अमोघ जायसवाल, जूनियर रेजिडेंट डॉ. राजेश एवं डॉ. निखिल, एनेस्थीसिया विभाग से डॉ. भूपेंद्र सिंह, नर्सिंग ऑफिसर एवं ऑपरेशन थिएटर टीम ने विशेष रूप से सहयोग दिया।

सामान्य प्रश्न

यह सर्जरी किस तकनीक से की गई थी?
यह सर्जरी दूरबीन विधि (लेप्रोस्कोपिक सर्जरी) से की गई थी।
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