मिर्जापुर। मंडलीय अस्पताल में पहली बार सीएम राहत कोष से हेपेटाइटिस बी संक्रमित मरीज के घुटने का सफल आपरेशन किया गया है। अस्थि रोग विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। एक 55 वर्षीय मरीज दोनों घुटनों के गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित था। ऑपरेशन से पहले जब जांच कराई गई तो वह हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मिला। इसके बावजूद अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में इस आपरेशन को सफल रुप दिया गया। संक्रमित होने के कारण संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए सर्जरी संपन्न की गई। डॉ. राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को महंगे जोड़ों के प्रत्यारोपण जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।