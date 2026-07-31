हेपेटाइटिस बी संक्रमित मरीज के घुटने का सफल आपरेशन
तत्काल मुकदमा नहीं किया गया तो कांग्रेस के लोग बड़ा आंदोलन प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे मिर्जापुर 30 जुलाई 2026 को जिला कांग्रेस कमेटी एवं शहर कांग्रे
मिर्जापुर। मंडलीय अस्पताल में पहली बार सीएम राहत कोष से हेपेटाइटिस बी संक्रमित मरीज के घुटने का सफल आपरेशन किया गया है। अस्थि रोग विभाग ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। एक 55 वर्षीय मरीज दोनों घुटनों के गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित था। ऑपरेशन से पहले जब जांच कराई गई तो वह हेपेटाइटिस बी से संक्रमित मिला। इसके बावजूद अस्थि रोग विभागाध्यक्ष डॉ. राजकुमार के नेतृत्व में इस आपरेशन को सफल रुप दिया गया। संक्रमित होने के कारण संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए सर्जरी संपन्न की गई। डॉ. राजकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को महंगे जोड़ों के प्रत्यारोपण जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
प्रधानाचार्य डॉ. संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के सफल ऑपरेशन से यह सिद्ध हुआ है कि मेडिकल कॉलेज में अब जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी सुरक्षित और सफलतापूर्वक की जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें