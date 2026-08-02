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अपर पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर पर किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने काफी प्रयास किए हैं। पुलिस लगातार कांवड़ मार्ग पर गश्त कर रही है। अधिकारियों ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा पर यात्रा का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शिव भक्तों को किसी भी समस्या पर तुरंत पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।

अपर पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर पर किया निरीक्षण
अपर पुलिस अधीक्षक ने बॉर्डर पर किया निरीक्षण

कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिये प्रशासन की ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कांवड़ मार्ग पर निरंतर पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है। अधिकारी भी सुरक्षित और सुगम यात्रा संपन्न कराने के प्रयास में लगे हैं।रविवार को भागुवाला क्षेत्र में उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर अधिकारियों ने दौराकर आव्रश्यक दिशा निर्देश दिये। अपर पुलिस अधीक्षक नगर केजी सिंह, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद आकांक्षा गौतम, कावड़ यात्रा प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने थाना मंडावली क्षेत्र तहत कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हरिक्षर से कावड़ ला रहे शिव भक्तो से यात्रा के संबन्ध में बसात की।

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उन्होंने ड्यूटी पर तैनात समस्त पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने किसी प्रकार की अफवाहो पर ध्यान नही देने को कहा और रास्ते में कोई परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही।

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