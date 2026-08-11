कांवड़ यात्रा की सफलता में सरकारी अमले की मेहनत बनी मिसाल

कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस-प्रशासन के साथ सरकारी महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका अहम रही। खाद्य, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निकाय और जिला पंचायत जैसे विभिन्न विभागों ने मिलकर यात्रा की व्यवस्थाएं संभालीं और सभी ने बेहतर समन्वय से कार्य किया।

कांवड़ यात्रा-2026 को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में पुलिस-प्रशासन के साथ सरकारी महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी अहम रही। कांवड़ मार्ग की व्यवस्थाओं को लेकर इस बार जिला प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारियां की थीं। इसका असर यात्रा के दौरान साफ दिखाई दिया। कांवड़ मार्ग पर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के नाम अथवा खाने के रेट को लेकर न तो कोई बड़ा विवाद सामने आया और न ही कांवड़ियों की ओर से किसी तरह की गंभीर शिकायत दर्ज हुई। खाद्य, स्वास्थ्य, विद्युत, निकाय और जिला पंचायत समेत विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्तर पर जिम्मेदारियां संभालते हुए व्यवस्थाओं को बनाए रखा। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन की सबसे बड़ी तस्वीर यह रही कि विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बना रहा। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के साथ नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभाग लगातार मैदान में सक्रिय रहे। यही वजह रही कि करोड़ों रुपये की व्यवस्थाओं और लाखों शिवभक्तों की आवाजाही वाले इस बड़े धार्मिक आयोजन में प्रशासन को बड़ी चुनौतियों के बावजूद व्यवस्था संभालने में सफलता मिली।

खाद्य विभाग की लगातार निगरानी कांवड़ मार्ग पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और रेट को लेकर प्रशासन विशेष रूप से सतर्क रहा। खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आयुक्त अर्चना धीरान की अगुवाई में विभागीय टीमों ने मार्ग पर लगातार छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाया। होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ ही निर्धारित दरों और साफ-सफाई पर भी निगरानी बनी रही। पिछले वर्षों में सामने आने वाले खाने के रेट और प्रतिष्ठानों के नाम को लेकर विवादों की स्थिति इस बार देखने को नहीं मिली।

स्वास्थ्य विभाग रहा अलर्ट सीएमओ डा. सुनील तेवतिया के नेतृत्व में लाखों शिवभक्तों की आवाजाही को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी व्यापक इंतजाम किए। कांवड़ मार्ग पर स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, मेडिकल टीमों की तैनाती और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की व्यवस्था पर लगातार नजर रखी गई। गर्मी, थकान, चोट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को देखते हुए विभाग की टीमें सक्रिय रहीं।

बिजली विभाग की सतर्कता से टला हादसा कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे संवेदनशील व्यवस्थाओं में विद्युत आपूर्ति भी शामिल रही। कांवड़ मार्ग पर बिजली के तारों, पोल और अन्य विद्युत व्यवस्थाओं को लेकर विभाग ने निगरानी रखी। इस बार यात्रा के दौरान विद्युत करंट से किसी कांवड़िए की मौत का मामला सामने नहीं आया। पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर शहर के मदीना चौक के पास करंट की चपेट में आने से एक कांवड़िए की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद इस बार विद्युत सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई।

निकायों ने संभाली सफाई और मूलभूत सुविधाएं नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर, जिला पंचायत राज विभाग, नगर पंचायतों और जिला पंचायत परिषद की ओर से भी कांवड़ मार्ग पर सफाई, पेयजल, पथ प्रकाश और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्ग की नियमित सफाई के साथ जगह-जगह पेयजल की व्यवस्था की गई। अंधेरे वाले स्थानों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था और कांवड़ियों की सुविधा के लिए आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग कराई गई।

डीएम से लेकर शासन स्तर तक हुई प्रशंसा कांवड़ यात्रा के दौरान जिलाधिकारी उमेश मिश्र ने स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कांवड़ मार्ग पर सफाई, पथ प्रकाश, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों की सराहना की। शासन स्तर पर भी कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्र और एसएसपी संजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में किए गए प्रबंधों की प्रशंसा की गई।

कोट: “कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं थी। पुलिस-प्रशासन के साथ खाद्य, स्वास्थ्य, विद्युत, नगर निकाय, जिला पंचायत और अन्य विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने टीम भावना के साथ काम किया। हमारा प्रयास रहा कि शिवभक्तों को कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के साथ स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। सभी विभागों के समन्वित प्रयास और कांवड़ियों के सहयोग से यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।”

- उमेश मिश्र, जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर