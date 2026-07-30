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कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों का किया मूल्यांकन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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गोण्डा के लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र में ISO गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत एसजीएस द्वारा सफल एक्सटर्नल ऑडिट हुआ। केंद्र के निदेशक राम कृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में ऑडिट में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और कृषि प्रसार गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। सभी वैज्ञानिक और कर्मचारी कार्यक्रम में शामिल रहे।

कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियों का किया मूल्यांकन

गोण्डा। लाल बहादुर शास्त्री कृषि विज्ञान केंद्र, गोपालग्राम में आईएसओ गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत एसजीएस द्वारा बाह्य (एक्सटर्नल) ऑडिट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्र के निदेशक राम कृष्ण तिवारी ने की। ऑडिट का नेतृत्व डॉ. अभयकुमार हरदीकर ने किया, जबकि डॉ. सुरेश पीके व डॉ. सीमा हरदीकर टीम में शामिल रहे। ऑडिट के दौरान गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशिक्षण, कृषि प्रसार गतिविधियों व किसानों को दी जा रही तकनीकी सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। डॉ. सीएम त्रिपाठी सहित सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी और दीनदयाल शोध संस्थान के विनीत, हरीश, उमेश और हरिओम उपस्थित रहे।

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