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इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में यूनिकॉर्न हाउस बना विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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जमशेदपुर के शेन इंटरनेशनल स्कूल में इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 का सफल आयोजन हुआ। उद्घाटन अविनाश सिंह और संजय सिंह ने किया। यूनिकॉर्न हाउस ने 44 अंक से खिताब जीता जबकि फीनिक्स हाउस 37 अंकों के साथ उपविजेता रहा। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में यूनिकॉर्न हाउस बना विजेता
इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप 2026 में यूनिकॉर्न हाउस बना विजेता

जमशेदपुर। शेन इंटरनेशनल स्कूल में इंटर-हाउस स्विमिंग चैंपियनशिप-2026 का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्यालय के चेयरमैन अविनाश सिंह और डायरेक्टर संजय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि तैराकी शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।प्रतियोगिता में सभी हाउसों के विद्यार्थियों ने उत्साह, अनुशासन और खेल भावना के साथ भाग लिया। रोमांचक मुकाबलों के बाद यूनिकॉर्न हाउस ने 44 अंक हासिल कर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि फीनिक्स हाउस 37 अंकों के साथ उपविजेता रहा।समापन

समारोह में विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का सफल आयोजन विद्यालय की प्राचार्या तंद्रिमा बनर्जी एवं हेडमिस्ट्रेस सिमरन सग्गू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

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