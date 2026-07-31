एसजीपीजीआई में बुजुर्ग के दिल में दो स्टेंट पड़ने के बाद कूल्हे का सफल ऑपरेशन
-दो माह पहले आए हार्ट अटैक के बाद स्टेंट डाले गए थे, ऑपरेशन के समय खून पतला करने वाली दवाएं बंद करने पर था जानलेवा जोखिम
एसजीपीजीआई के ऑर्थोपेडिक्स विभाग के डॉक्टरों ने एक बुजुर्ग के कूल्हे का सफल ऑपरेशन कर नया जीवन दिया है। बुजुर्ग को दो माह पहले गंभीर हृदयाघात के बाद दिल की धमनियों में दो स्टेंट लगाए गए थे। रोगी की खून पतला करने वाली दवाएं चल रही थी। ऐसी स्थिति में अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से ऑपरेशन में जोखिम था। दूसरी ओर दवाएं बंद करने पर स्टेंट में रक्त का थक्का बनने का जानलेवा खतरा था। ऑपरेशन के तीन हफ्ते के बाद रोगी सहारे से चलने लगा है। यह सर्जरी एसजीपीजीआई के आर्थोपैडिक विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. पुलक शर्मा ने टीम के साथ की। डॉ. पुलक शर्मा के मुताबिक ऑपरेशन में ज्यादा देरी होने पर निमोनिया, नसों में खून का थक्का जमना, बेड सोर और लंबे समय तक बिस्तर पर रहने से मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ, हाल में स्टेंट लगवाए मरीज में बड़ी सर्जरी करना भी बेहद जोखिम भरा था। ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी और एनेस्थीसियोलॉजी के विशेषज्ञों ने मिलकर ऑपरेशन किया।
स्पाइनल एनेस्थीसिया से संभाला दिल पर दबाव
ऑपरेशन के दौरान अल्ट्रासाउंड की मदद से कंटीन्यूअस स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया। इससे सर्जरी के दौरान मरीज का ब्लड प्रेशर और हृदय की स्थिति नियंत्रित रखने में मदद मिली। इसके बाद विशेषज्ञों ने कुल्हे का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन टीम में डॉ. पुलक शर्मा, एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. वंशप्रिया एवं डॉ. फुरकान, डॉ. सुजीत, डॉ. अभिषेक और डॉ. विकास शामिल रहे।
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