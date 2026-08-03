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आरबीएसके योजना से मासूम को मिला नया जीवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के डेढ़ वर्ष के बच्चे मोहम्मद हबीब को जन्मजात हृदय रोग से राहत मिली है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत उसकी निःशुल्क हृदय सर्जरी जेएनयू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में सफलतापूर्वक की गई। बच्चे के परिवार ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य विभाग का आभार व्यक्त किया है।

आरबीएसके योजना से मासूम को मिला नया जीवन

बलरामपुर, संवाददाता। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बलरामपुर के डेढ़ वर्ष के मासूम को जन्मजात हृदय रोग से राहत मिली है। योजना के तहत उसकी निःशुल्क हृदय सर्जरी सफलतापूर्वक कराकर उसे नया जीवन दिया गया। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. मुकेश कुमार रस्तोगी ने बताया कि रेहरा बाजार विकासखंड के ग्राम कोटवा दरगाह कुतुबपुर निवासी काजी मोहम्मद तौहीद के एक वर्ष सात माह के पुत्र मोहम्मद हबीब में आरबीएसके टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान जन्मजात हृदय रोग की पहचान की। इसके बाद उसे उपचार के लिए जेएनयू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ रेफर किया गया, जहां छह जुलाई को विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सफल सर्जरी की।

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पूरा उपचार योजना के तहत निःशुल्क हुआ जिसके बाद बच्चे को नया जीवनदान मिला। सीएमओ ने बताया कि आरबीएसके की ओर से जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों में 30 से अधिक गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान कर मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जाता है। परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सकों के प्रति आभार जताते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया है।

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