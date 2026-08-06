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बेगूसराय के गोपालपुर में किसान प्रक्षेत्र दिवस पर किसानों को दी गईं वैज्ञानिक तरीके से एरी रेशम किट पालन की

By Manoj Kumar Sahni
हिन्दुस्तान, बेगुसराय
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बेगूसराय में एमआरएमए 02 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के तहत किसान फील्ड डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैज्ञानिक एरी रेशमकीट पालन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और रोग प्रबंधन के महत्व पर चर्चा की गई। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

बेगूसराय के गोपालपुर में किसान प्रक्षेत्र दिवस पर किसानों को दी गईं वैज्ञानिक तरीके से एरी रेशम किट पालन की
बेगूसराय के गोपालपुर में किसान प्रक्षेत्र दिवस पर किसानों को दी गईं वैज्ञानिक तरीके से एरी रेशम किट पालन की

बेगूसराय में एमआरएमए 02 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत केंद्रीय रेशम बोर्ड के क्षेत्रीय रेशमकीट अनुसंधान केंद्र (आरएसआरएस), बेगूसराय द्वारा बुधवार को गोपालपुर रामपुर में किसान फील्ड डे का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एरी रेशम कृषकों, स्थानीय हितधारकों तथा बिहार सरकार के हथकरघा एवं रेशम निदेशालय के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एरी रेशमकीट पालन को बढ़ावा देना, उन्नत रेशम पालन तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना तथा सतत आजीविका के रूप में एरी रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करना था।

कार्यक्रम की प्रमुख बातें

कार्यक्रम में राजेश कुमार, हथकरघा एवं रेशम विभाग, मुजफ्फरपुर, बिहार सरकार, ने एमआरएमए 02 अभियान के माध्यम से बिहार में एरी रेशम उद्योग के विकास हेतु केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने किसानों से वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उत्पादन एवं आय में वृद्धि करने का आह्वान किया। डॉ. लोपामुद्रा गुहा, वैज्ञानिक-डी, आरएसआरएस ने उपस्थित किसानों से संवाद करते हुए वैज्ञानिक एरी रेशमकीट पालन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, रोग प्रबंधन तथा उन्नत तकनीकों को अपनाने के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सतत एरी रेशम पालन ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षभर रोजगार एवं आय सृजन का एक प्रभावी माध्यम बन सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

तकनीकी प्रदर्शन और मार्गदर्शन

कार्यक्रम के दौरान स्वस्थ एरी रेशमकीट पालन, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, स्वस्थ कोसा (ककून) तथा उच्च गुणवत्ता वाली रोगमुक्त चवक (रोमुच) का सजीव प्रदर्शन किया गया। वैज्ञानिकों एवं तकनीकी विशेषज्ञों ने किसानों की खेत-स्तरीय समस्याओं का समाधान करते हुए उत्पादकता एवं कोया गुणवत्ता बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक प्रबंधन संबंधी व्यावहारिक सुझाव दिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में बेगूसराय जिले के रेशम समन्वयकों—नारायण झा, दीनानाथ पासवान, बैद्यनाथ महतो, मनीष कुमार, रोशनी कुमारी एवं रीना कुमारी—का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इनके समन्वित प्रयासों से किसानों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई तथा कार्यक्रम का सफल संचालन संभव हो सका।

किसान-वैज्ञानिक संवाद सत्र

कार्यक्रम में श्री सौमिक चटर्जी, फील्ड असिस्टेंट, आरएसआरएस, बेगूसराय तथा श्री अरविंद कुमार, तकनीकी कर्मचारी, अंडी रेशम फार्म, बेगूसराय ने तकनीकी प्रदर्शनों एवं क्षेत्रीय समन्वय में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के समापन पर किसान-वैज्ञानिक संवाद सत्र आयोजित किया गया। जिसमें किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। विशेषज्ञों से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त किया। यह किसान प्रक्षेत्र दिवस एमआरएमए 02 मेरा रेशम मेरा अभिमान अभियान के अंतर्गत किसानों तक वैज्ञानिक तकनीकों के हस्तांतरण, क्षमता निर्माण तथा सतत रेशम पालन को बढ़ावा देने के प्रति केंद्रीय रेशम बोर्ड की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। इस प्रकार के जन-जागरूकता एवं विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से केंद्रीय रेशम बोर्ड बिहार में एरी रेशम उद्योग को सुदृढ़ बनाने, किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय रेशम क्षेत्र के समग्र विकास में निरंतर योगदान दे रहा है।

FAQs

एमआरएमए 02 अभियान का उद्देश्य क्या है?
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एरी रेशमकीट पालन को बढ़ावा देना, उन्नत रेशम पालन तकनीकों के प्रति किसानों को जागरूक करना तथा सतत आजीविका के रूप में एरी रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करना था।
Manoj Kumar Sahni

लेखक के बारे में

Manoj Kumar Sahni

शॉर्ट बायो : मनोज कुमार सहनी पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए बेगूसराय से रिपोर्टिंग करते हैं।


परिचय एवं अनुभव
वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के लिए नियमित तौर पर रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध से जुड़ी घटनाओं पर विशेष पकड़। पिछले डेढ़ दशक से बेगूसराय जिले की पत्रकारिता में सक्रिय हैं।


कॅरियर का सफर
वर्ष 2002 में आज अखबार से पत्रकारिता की शुरुआत की। फिर प्रभात खबर से जुड़े। वर्तमान में हिन्दुस्तान के बेगूसराय जिला ब्यूरो टीम का हिस्सा हैं। क्राइम बीट को कवर करते हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
बीएससी बायोलॉजी से स्नातक हैं। क्राइम, मेडिकल रिसर्च व हेल्थ बीट पर कमांड होने के साथ शिक्षा बीट पर भी पकड़ है।

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