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एमजीएम स्कूल में दो दिवसीय ईस्टर्न यूथ डिप्लोमेसी समिट संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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एमजीएम स्कूल में दो दिवसीय ईस्टर्न यूथ डिप्लोमेसी समिट संपन्न

एमजीएम हायर सेकेंड्री स्कूल, सेक्टर-4एफ में दो दिवसीय ईस्टर्न यूथ डिप्लोमेसी समिट का सफल आयोजन किया गया। ‘युवाओं के लिए, युवाओं के नेतृत्व में’ थीम पर आयोजित इस समिट में विद्यार्थियों ने कूटनीति, वाद-विवाद, वार्ता कौशल और नेतृत्व क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। समिट के दौरान विभिन्न समितियों में विद्यार्थियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा की। प्रतिभागियों ने कूटनीतिक सम्मेलन की कार्यप्रणाली को समझते हुए विभिन्न विषयों पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की समझ विकसित करने तथा संवाद और नेतृत्व कौशल को निखारने का अवसर प्रदान किया। समापन समारोह में उपायुक्त अजय नाथ झा, विधायक श्वेता सिंह, कुमार गौरव, उपमहापौर पूजा सिंह और राष्ट्रीय बजरंग दल के सह मंत्री राम कृष्ण सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

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अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। समिट के दौरान विद्यार्थियों ने सार्वजनिक भाषण, शोध, तार्किक चिंतन, वार्ता और सामूहिक समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों और बेस्ट स्कूल डेलीगेशन को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

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