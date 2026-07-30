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स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र में महज 9 महीने में तैयार हुआ विश्व प्रसिद्ध 'मियाज़ाकी' आम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमुई
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जमुई। कार्यालय संवाददाता जिले में कृषि-वानिकी की बेहतर संभावनाओं के दृष्टिकोण से एक अत्यंत

स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र में महज 9 महीने में तैयार हुआ विश्व प्रसिद्ध 'मियाज़ाकी' आम

जमुई। कार्यालय संवाददाता जिले में कृषि-वानिकी की बेहतर संभावनाओं के दृष्टिकोण से एक अत्यंत उत्साहजनक समाचार सामने आया है। स्वामी निरंजनानंद योग केंद्र परिसर में दुनिया की सबसे महंगी और विशिष्ट आम की किस्मों में शुमार ‘मियाज़ाकी’ का सफल उत्पादन हुआ है। यहाँ रोपे गए पौधे ने मात्र नौ महीने के भीतर न केवल फल दे दिए, बल्कि वे पककर पूरी तरह तैयार भी हो गए हैं। इस अनूठे प्रयोग की जानकारी देते हुए आश्रम के स्वामी आत्मानंद स्वरूप जी महाराज ने बताया कि सामान्यतः मियाज़ाकी या अन्य उन्नत किस्म के आमों में कलम (ग्राफ्टिंग) बाँधने की प्रक्रिया पहले गमलों या नर्सरी में पूरी की जाती है, और पौधा तैयार होने के बाद उसे ज़मीन में रोपा जाता है।

परंतु यहाँ एक बिल्कुल नई तकनीक अपनाई गई। परिसर में ज़मीन पर सीधे उगे एक बीजू आम के पौधे के तने पर लगभग चार इंच की मियाज़ाकी आम की कलम बांधी गई, जो ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता के कारण शत-प्रतिशत सफल रही। इस पेड़ पर लगा फल सामान्य आमों की तुलना में काफी बड़ा (अनुमानतः 1 से 1.25 किलोग्राम) है और कलम बाँधने के मात्र नौ महीने में ही पूरी तरह पक चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में लाखों रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकने वाला यह आम अपने उच्च एंटी-ऑक्सीडेंट, बीटा-कैरोटीन और फॉलिक एसिड जैसे औषधीय गुणों एवं पोषक तत्वों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मात्र नौ महीने के भीतर सीधे ज़मीन में इस दुर्लभ आम का सफल उत्पादन यह साबित करता है कि जमुई की मिट्टी, जलवायु और परिवेश इस प्रकार की उच्च-मूल्य के फसलों के लिए पूर्णतः अनुकूल है। यह सफल प्रयोग जमुई में कृषि-वानिकी के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। यदि स्थानीय स्तर पर किसानों को इस तकनीक और किस्म को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो यह यहाँ के किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम देने में मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही, इसके औषधीय गुण जन-स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बेहद लाभकारी सिद्ध होंगे।

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