पैंक्रियाज से निकाली गयीं 15 से अधिक पथरियां

संजय लाला,दरभंगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सर्जरी विभाग ने शनिवार को जटिल सर्जरी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। विभाग के सह प्राध्यापक एवं वरिष्ठ सर्जन डॉ. बीके मिश्रा के नेतृत्व में उनकी टीम ने अस्पताल में पहली बार एक मरीज की सफल पैंक्रियाटिको-जेजुनोस्टॉमी सर्जरी की। इस जटिल ऑपरेशन के दौरान मरीज के पैंक्रियाज (अग्न्याशय) से 15 से अधिक पथरियां निकाली गईं और पैंक्रियाज की मुख्य नली को छोटी आंत के जेजुनम से सफलतापूर्वक जोड़ा गया। चिकित्सकों के अनुसार, यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल एवं तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया थी। पैंक्रियाज में लंबे समय से मौजूद पथरियों के कारण मरीज के पैंक्रियाटिक डक्ट में रुकावट एवं दबाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

ऑपरेशन के दौरान पैंक्रियाज के मुख्य हिस्से को सावधानीपूर्वक खोलकर उसमें मौजूद पथरियों को निकाला गया तथा पैंक्रियाटिक नली को जेजुनम से जोड़कर पाचक रस के प्रवाह के लिए नया मार्ग बनाया गया। इस ऑपरेशन ने यह भी दिखाया है कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकारी चिकित्सा संस्थान में जटिल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एवं पैंक्रियाटिक सर्जरी अत्याधुनिक विशेषज्ञता के साथ की जा सकती है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि पैंक्रियाज की यह सर्जरी तकनीकी रूप से काफी कठिन थी और इसमें काफी सावधानी एवं विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। इस प्रकार की जटिल सर्जरी का खर्च निजी बड़े अस्पतालों में लाखों रुपये तक पहुंच सकता है।डीएमसीएच में मरीज का यह उपचार बिना किसी खर्च के किया गया। इससे मरीज और उसके परिवार को बड़ी आर्थिक राहत मिली। इस चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को सफल बनाने में डाक्टरों की टीम में डॉ. राहुल गुप्ता, डॉ. अग्निश्वर, डॉ. शशांक शेखर, डॉ. कुणाल झा, डॉ. पीयूष, डॉ. दीपशिखा एवं डॉ. श्रुति प्रज्ञा शामिल रहे।