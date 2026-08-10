कांवड़ अवकाश में छात्राओं ने सीखी संस्कृत
श्री सनातन धर्म प्रकाशचंद कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुड़की में आयोजित सात दिवसीय ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का समापन हुआ। अचार्य विष्णु दत्त गौड़ ने छात्राओं को संस्कृत संवाद का प्रशिक्षण दिया। शिविर में छात्राओं ने संवाद कौशल विकसित किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को पुरस्कार दिया जाएगा।
श्री सनातन धर्म प्रकाशचंद कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय रुड़की के अंग्रेजी विभाग की ओर से आयोजित सात दिवसीय ऑनलाइन संस्कृत संभाषण शिविर का सोमवार को समापन हुआ। इसमें संस्कृत भारती, रुड़की के जनपद शिक्षण प्रमुख आचार्य विष्णु दत्त गौड़ ने छात्राओं को संस्कृत संभाषण का प्रशिक्षण दिया। छात्राओं ने संस्कृत में परिचय, सामान्य वार्तालाप और दैनिक जीवन से जुड़े संवादों का अभ्यास किया। समापन पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से छात्राओं के भाषा कौशल का आकलन किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को आगामी दीक्षा आरंभ कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। शिविर संयोजिका डॉ. भारती शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम से छात्राओं की संवाद क्षमता और संप्रेषण कौशल को बढ़ाने का प्रयास किया गया।
स्टूडेंट पीयर ट्रेनर्स शगुन सैनी, भूमिका सिंगल और वर्णिका ने आयोजन में सहयोग किया। प्राचार्या डॉ. अनुपमा गर्ग ने कहा कि संस्कृत भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्वपूर्ण संवाहक भाषा है।
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