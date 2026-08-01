मोहनपुर विद्यालय में पांच दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर संपन्न
लखीसराय के मोहनपुर स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 26 जुलाई से आयोजित पांच दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 60 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अनुशासन, सेवा, और नेतृत्व का प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रधानाध्यापिका डॉ. प्रियामा कुमारी ने विद्यार्थियों को सेवा भावना और आत्मविश्वास के महत्व पर जोर दिया।
लखीसराय, एक प्रतिनिधि। पिपरिया प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय, मोहनपुर में 26 जुलाई से आयोजित पांच दिवसीय स्काउट एंड गाइड प्रथम एवं द्वितीय सोपान प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को उत्साहपूर्ण माहौल में समापन हुआ। भारत स्काउट एंड गाइड, लखीसराय इकाई के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में करीब 60 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और अनुशासन, सेवा, नेतृत्व, ईमानदारी तथा स्वावलंबन के गुणों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। समापन समारोह की अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापिका डॉ. प्रियामा कुमारी ने की। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्काउट एंड गाइड का प्रशिक्षण बच्चों में सेवा भावना, आत्मविश्वास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर तृतीय सोपान का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी छात्राएं रागिनी कुमारी और ज्योति कुमारी का भी विशेष सहयोग सराहनीय रहा。
प्रशिक्षण शिविर का आयोजन
प्रशिक्षक शंभू कुमार के नेतृत्व में आयोजित शिविर के दौरान विद्यार्थियों को प्रार्थना, ध्वजारोहण, झंडा बांधना, स्वागत एवं विदाई गीत, पाक कला, सहपाठी अधिगम, नेतृत्व विकास, सामुदायिक सेवा, स्वच्छता अभियान, योग, ध्यान, प्राणायाम तथा शारीरिक एवं मानसिक स्वच्छता से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। समापन के अवसर पर प्रश्नोत्तरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनुभव साझा सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पाक कला प्रदर्शनी रही, जिसमें छात्र-छात्राओं ने 11 स्टॉल लगाकर अपने हाथों से तैयार विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन किया। प्रधानाध्यापिका ने सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिक्षक राजीव कुमार, आनंद कुमार, विशाल, अभिषेक शांडिल्य, भरत कुमार सिंह, मनोज कुमार, ज्योति कुमारी एवं अंकित कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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