वजीरगंज में छ: दिवसीय स्काउट-गाइड प्रशिक्षण संपन्न
श्री रामानुग्रह उच्चतर माध्यमिक मॉडल विद्यालय, वजीरगंज में आयोजित पहले सोपान प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह हुआ। शिविर में विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य अतिथि चित्तरंजन कुमार ने भारतीय संस्कृति और नैतिक शिक्षा के महत्व पर बल दिया। कार्यक्रम में कई समाजसेवी और शिक्षक उपस्थित रहे।
श्री रामानुग्रह उच्चतर माध्यमिक मॉडल विद्यालय, वजीरगंज में भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वावधान में आयोजित प्रथम सोपान छह दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का दीक्षांत सह समापन समारोह शनिवार को उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शपथ ग्रहण और राष्ट्रगान से हुई। शिविर के दौरान प्रशिक्षक सह प्रखंड स्काउट मास्टर शैलेन्द्र कुमार ने विद्यार्थियों को अनुशासन, सेवा, सहयोग, देशभक्ति, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि स्काउट-गाइड का उद्देश्य विद्यार्थियों में सेवा भावना के साथ जिम्मेदार नागरिक बनने के संस्कार विकसित करना है। मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सह मागधी सेना अध्यक्ष चित्तरंजन कुमार उर्फ चिंटू भईया ने कहा कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति, रीति-रिवाज और संस्कारों को अपनाते हुए माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नैतिक, सामाजिक और बौद्धिक शिक्षा ही बेहतर समाज की मजबूत नींव है।समारोह के अंत में मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षु स्काउट-गाइड एवं विद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच पठन सामग्री वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर बीडीओ प्रभाकर सिंह, थानाध्यक्ष नीरज कुमार, एएसआई माला कुमारी ने भी विद्यार्थियों को अनुशासन और जिम्मेदारी का संदेश दिया। कार्यक्रम में समाजसेवी नरेश प्रसाद सिंह, शिक्षक जितेंद्र कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक, स्काउट-गाइड प्रशिक्षु एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।
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