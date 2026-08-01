उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण का समापन

सुलतानपुर,संवाददाता। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में प्रचलित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति) के प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए कुल 211 प्रोन्नत उपनिरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित अन्तिम परीक्षा में 210 प्रशिक्षु उत्तीर्ण तथा एक प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण रहा | पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के संस्था प्रमुख ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अन्तिम परीक्षा के अन्तः कक्ष विषय में जनपद फतेहपुर के रविशंकर ने प्रथम स्थान तथा बाह्य विषय की परीक्षा में गोरखपुर के जितेन्द्र यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसी क्रम में सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु के रूप में फतेहपुर के रंजीत सिंह यादव ने प्रथम स्थान, फतेहपुर के ही मो. शमीम ने द्वितीय स्थान तथा बाराबंकी के राजाशंकर मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।