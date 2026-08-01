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उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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सुलतानपुर में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। 211 प्रोन्नत उपनिरीक्षकों में से 210 ने परीक्षा उत्तीर्ण की। फतेहपुर के रविशंकर और जितेन्द्र यादव ने विभिन्न विषयों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु रंजीत सिंह यादव, मो. शमीम और राजाशंकर मिश्र रहे।

उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण का समापन

सुलतानपुर,संवाददाता। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में प्रचलित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस (वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति) के प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न जनपदों से आए कुल 211 प्रोन्नत उपनिरीक्षकों ने प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण के उपरान्त आयोजित अन्तिम परीक्षा में 210 प्रशिक्षु उत्तीर्ण तथा एक प्रशिक्षु अनुत्तीर्ण रहा | पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के संस्था प्रमुख ब्रजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अन्तिम परीक्षा के अन्तः कक्ष विषय में जनपद फतेहपुर के रविशंकर ने प्रथम स्थान तथा बाह्य विषय की परीक्षा में गोरखपुर के जितेन्द्र यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसी क्रम में सर्वांग सर्वोत्तम प्रशिक्षु के रूप में फतेहपुर के रंजीत सिंह यादव ने प्रथम स्थान, फतेहपुर के ही मो. शमीम ने द्वितीय स्थान तथा बाराबंकी के राजाशंकर मिश्र ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

संस्था प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, सुलतानपुर ब्रजेश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रशिक्षुओं को पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं, अनुशासन, कर्तव्यपरायणता एवं व्यावसायिक दक्षता से सम्बन्धित आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे अपने दायित्वों का निर्वहन अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सकें। प्रथम,द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

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