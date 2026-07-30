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सीयूजे में क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित आईराइज लेवल-1 क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन हो गया। तीन दिन चले इस कार्यक्रम में 101 युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इसका उद्देश्य उन्हें न केवल वैज्ञानिक बनाना, बल्कि उन्हें प्रभावी वक्ता, नवाचारकर्ता और शिक्षकों के रूप में तैयार करना भी था।

सीयूजे में क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन

रांची, वरीय संवाददाता। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड (सीयूजे) के अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ तथा भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसइआर) पुणे के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित आईराइज अर्ली करियर रिसर्चर लेवल-1 क्षमता निर्माण कार्यशाला का समापन गुरुवार को हुआ। तीन दिनों तक चली इस कार्यशाला में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों से आए 101 शोधार्थियों एवं युवा शोधकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए डॉ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को केवल अच्छा वैज्ञानिक बनाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी वक्ता, नवाचार करने वाला, उद्यमी और बेहतर शिक्षक के रूप में भी तैयार करना था।

समापन समारोह में अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ के डीन प्रो मनोज कुमार, कार्यशाला के समन्वयक एवं एसोसिएट डीन डॉ धर्मेंद्र सिंह, आईक्यूएसी के निदेशक प्रो तपन कुमार बसंतिया सहित विश्वविद्यालय के अनेक वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ अन्नेशा घोष ने किया।

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