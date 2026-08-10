एफएलएन प्रशिक्षण के तृतीय बैच का पांचवां दिवस संपन्न
ब्लॉक संसाधन केंद्र कौशाम्बी में पांच दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण का तृतीय बैच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान, और गतिविधि आधारित शिक्षण के तरीकों से अवगत कराया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण कर शिक्षकों को प्रेरित किया कि वे सीखी गई विधियों को विद्यालय में लागू करें।
ब्लॉक संसाधन केंद्र कौशाम्बी में एफएलएन एवं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित पांच दिवसीय ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के तृतीय बैच का पांचवां दिवस सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा बच्चों को प्रभावी ढंग से सीखने के अवसर प्रदान करने के विभिन्न तरीकों से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के पांचवें दिन खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार सिंह ने प्रशिक्षण स्थल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण की गतिविधियों का अवलोकन करते हुए प्रतिभागी शिक्षकों से प्रशिक्षण में प्राप्त जानकारी एवं गतिविधियों के संबंध में संवाद किया। शिक्षकों को प्रशिक्षण में सीखी गई विधियों को विद्यालय में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रेरित किया।
इस अवसर पर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण) धर्मनाथ सहित प्रशिक्षण में संदर्भदाता अनिल कुमार सिंह, कृष्ण प्रकाश सिंह, मोहम्मद शादाब (एलएलएफ), अमित कुमार शुक्ला, पुष्पेंद्र कुमार सिंह एवं ओम नारायण साहू (एआरपी) द्वारा शिक्षकों को विभिन्न गतिविधियों एवं शिक्षण तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। पांच दिवसीय प्रशिक्षण के सफल समापन के साथ तृतीय बैच के शिक्षकों ने प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को अपने विद्यालयों में बच्चों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने में उपयोग करने का संकल्प लिया।
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