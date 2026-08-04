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स्काउट व गाइड का प्रशिक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मोतिहारी
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उमावि राजेपुर के प्रांगण में भारत स्काउट और गाइड का पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समारोह के दौरान प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। टेंट निर्माण और पिकनिक प्रतियोगिताओं में विभिन्न टीमों को पुरस्कार मिले। कार्यक्रम का संचालन कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक मुन्ना कुमार ने किया।

स्काउट व गाइड का प्रशिक्षण

तेतरिया,निसं। उमावि राजेपुर के प्रांगण में पांच दिवसीय भारत स्काउट और गाइड का प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। प्रशिक्षण में सफल प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रशांत कुमार, जयशंकर प्रसाद, मास्टर ट्रेनर संतोष कुमार एवं आमिर अनवर सहित अन्य गणमान्य शिक्षकों ने संयुक्त रूप से किया। टेंट निर्माण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान संगम की टीम, द्वितीय स्थान आदित्य की टीम, तृतीय स्थान देव झा की टीम, पिकनिक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मवि रानीपट्टी की टीम , द्वितीय स्थान उत्क्रमित मवि राजेपुर की टीम बिरयानी , तृतीय स्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजेपुर की टीम सफलता प्राप्त किया।

कार्यक्रम का संचालन कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक मुन्ना कुमार ने किया। मौके पर शिक्षक संजय कुमार, पंकज कुमार, संतोष कुमार शर्मा, राधा देवी, दीप्ति सिंह उपस्थित रहे।

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