Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

एफएलएन प्रशिक्षण का पहला बैच संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिद्धार्थ
Follow us on Google News
share

भनवापुर में बीआरसी में शिक्षकों के पहले बैच का पांच दिवसीय एफ एल एन प्रशिक्षण बुधवार को समाप्त हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक बच्चों को भाषा और गणित में दक्षता प्रदान करना है। बीईओ महेन्द्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। कई प्रशिक्षकों और उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

एफएलएन प्रशिक्षण का पहला बैच संपन्न

भनवापुर। भनवापुर बीआरसी में शिक्षकों का पांच दिवसीय एफ एल एन प्रशिक्षण के प्रथम बैच का समापन बुधवार को हुआ। प्रशिक्षण कक्ष में फाउंडेशनल लिटरेसी व न्यूमेरेसी का पांच दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बीईओ महेन्द्र प्रसाद ने बताया कि एफएलएन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा व गणित में दक्षता हासिल कराने संबंधी बिदुओं पर जानकारी देना है। एआरपी प्रशिक्षक सत्य प्रकाश यादव, मृत्युंजय सिंह,प्रदीप राय, केके मिश्र, मनोज द्विवेदी ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर नवरत्न वरुण, रमेश चंद्र शुक्ला, मोहम्मद साजिद ,सीमा त्रिपाठी, राजीव कुमार, श्रीराम, अरुण कुमार, शिखा, अलका, सुखराम, अर्चना, गुरु वचन, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:पांच दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों को गुणवत्ता पूर्ण देने पर जोर
ये भी पढ़ें:Begusarai News: वीरपुर में एचएम की हुई एफएलएन कार्यशाला
ये भी पढ़ें:Kishanganj News: प्रखंड स्तर पर एफएलएन अभियान को लेकर शिक्षकों का कार्यशाला

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siddhart Nagar Latest News Siddhart Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।