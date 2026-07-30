एफएलएन प्रशिक्षण का पहला बैच संपन्न
भनवापुर में बीआरसी में शिक्षकों के पहले बैच का पांच दिवसीय एफ एल एन प्रशिक्षण बुधवार को समाप्त हुआ। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक बच्चों को भाषा और गणित में दक्षता प्रदान करना है। बीईओ महेन्द्र प्रसाद ने इसकी जानकारी दी। कई प्रशिक्षकों और उपस्थित अतिथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
भनवापुर। भनवापुर बीआरसी में शिक्षकों का पांच दिवसीय एफ एल एन प्रशिक्षण के प्रथम बैच का समापन बुधवार को हुआ। प्रशिक्षण कक्ष में फाउंडेशनल लिटरेसी व न्यूमेरेसी का पांच दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में बीईओ महेन्द्र प्रसाद ने बताया कि एफएलएन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा व गणित में दक्षता हासिल कराने संबंधी बिदुओं पर जानकारी देना है। एआरपी प्रशिक्षक सत्य प्रकाश यादव, मृत्युंजय सिंह,प्रदीप राय, केके मिश्र, मनोज द्विवेदी ने प्रशिक्षण दिया। इस अवसर पर नवरत्न वरुण, रमेश चंद्र शुक्ला, मोहम्मद साजिद ,सीमा त्रिपाठी, राजीव कुमार, श्रीराम, अरुण कुमार, शिखा, अलका, सुखराम, अर्चना, गुरु वचन, धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।
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