जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर का हुआ समापन

पिछले का शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए संचालित 20 वे जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर का समापन हुआ। इस दौरान गोपाल सैनी उर्फ टीटू सैनी ने बताया कि शिविर द्वारा इस बार 3100 परिवारों को प्रसाद एवं गंगाजल वितरित किया गया। मंगलवार को जानसठ डाक कावड़ सेवा शिविर का समापन हुआ। समापन के दौरान कमेटी के पदाधिकारी ने शिव भक्त कांवड़ियों की लगातार सेवा करने वाले सभी सहयोगियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया कि इस बार 3100 परिवारों को शिविर की ओर से प्रसाद एवं गंगाजल वितरित किया गया है। इस दौरान मूलचंद सैनी, गोपाल सैनी, प्रदीप राणा, ठाकुर पिंटू, मास्टर गौरव सिंघल, अमित गुर्जर, राहुल सैनी, सुभाष, वेद प्रकाश सैनी, परमात्मा शरण, प्रताप, मोहित, मास्टर सुनील, आदेश प्रजापति, बिट्टू कांबोज , लाल सुरेश, आदि मुख्य रूप से मौजूद है।