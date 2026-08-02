एनसीसी जिम्मेदार, अनुशासित व कर्तव्यनिष्ठ बनाने की शाला
फोटो है : उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को किया गया सम्मानित एनसीसी के
भागलपुर, वरीय संवाददाता। 47 बिहार बटालियन एनसीसी, भागलपुर के 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर समापन शनिवार को हो गया है। ओटीसी बरौनी परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। 10 दिवसीय कैंप में बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट के विभिन्न संस्थानों के 550 कैडेट्स ने भाग लिया, जहां उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, सामरिक कौशल और नेतृत्व गुणों का पाठ पढ़ाया गया। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। कैडेट्स ने देश की विविध संस्कृति को दर्शाते हुए मनमोहक देशभक्ति गीत, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य और एकांकी नाटक प्रस्तुत किया। कैंप के बीच एनसीसी ग्रुप के प्रशिक्षण अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संदीप खवास ने कैंप का विशेष निरीक्षण किया।
समापन के मौके पर कमांडेंट कर्नल जितेन्द्र सिंह राणा ने कहा कि एनसीसी केवल एक संगठन नहीं, बल्कि यह युवाओं को देश का एक जिम्मेदार, अनुशासित और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने की शाला है। समारोह के अंत में शिविर के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं (ड्रिल, फायरिंग, मैप रीडिंग और सांस्कृतिक गतिविधियों) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को कैंप कमांडेंट ने मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया।
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