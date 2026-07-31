करना–मसीत रेलखंड पर डबल डिस्टेंट रेल सिग्नलों का सफल परीक्षण
उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल में शाहजहांपुर में करना-मसीत रेलखंड पर डबल डिस्टेंट सिग्नलों का सफल कमीशनिंग किया गया। इससे ट्रेन संचालन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा। यह सिग्नल लोको पायलट को आगे के सिग्नलों की जानकारी देने में मदद करेगा, जिससे ट्रेन की गति को नियंत्रित करना आसान होगा।
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के शाहजहांपुर में करना-मसीत रेलखंड पर डबल डिस्टेंट सिग्नलों का सफल कमीशनिंग का कार्य किया गया। इससे ट्रेनों का संचालन सुगम और सफल होगा। उत्तर रेलवे, मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि रेलवे की सिग्नलिंग प्रणाली में डबल डिस्टेंट सिग्नल का विशेष महत्व है। इसके माध्यम से लोको पायलट को आगे स्थित सिग्नलों की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाती है, जिससे उन्हें ट्रेन की गति नियंत्रित करने अथवा आवश्यकतानुसार सुरक्षित रूप से रोकने के लिए पर्याप्त समय एवं दूरी मिलती है। इससे रेल संचालन अधिक सुरक्षित, सुचारु एवं समयबद्ध बनता है तथा भविष्य में उच्च सेक्शनल गति से ट्रेनों के संचालन में भी सुविधा प्राप्त होती है।
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