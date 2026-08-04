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ब्रीडर सीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दल ने किया गन्ना प्लॉटों का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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ब्रीडर सीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दल ने किया गन्ना प्लॉटों का निरीक्षणब्रीडर सीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दल ने किया

ब्रीडर सीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दल ने किया गन्ना प्लॉटों का निरीक्षण
ब्रीडर सीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक दल ने किया गन्ना प्लॉटों का निरीक्षण

गन्ना विकास परिषद एवं बिलाई चीनी मिल क्षेत्र के अंतर्गत ब्रीडर सीड (आधार बीज) उत्पादन कार्यक्रम को सफल बनाने के उद्देश्य से गन्ना शोध केंद्र, मुजफ्फरनगर के वैज्ञानिक दल ने मंगलवार को ग्राम काजीपुरा, बधवा, बिलाई तथा फड़ियापुर में चयनित कृषकों के गन्ना प्लॉटों का निरीक्षण एवं भ्रमण किया।भ्रमण के दौरान गन्ना शोध केंद्र, मुजफ्फरनगर के निदेशक डॉ. जे.पी. सिंह तथा वैज्ञानिक अधिकारी (ब्रीडर) एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोडल अधिकारी डॉ. के.पी. सिंह ने चयनित किसानों से संवाद कर ब्रीडर सीड उत्पादन में उनकी सहभागिता एवं सहमति की जानकारी प्राप्त की। वैज्ञानिकों ने किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले गन्ना बीज उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक तकनीकों, आवश्यक मानकों तथा फसल प्रबंधन संबंधी सावधानियों की विस्तार से जानकारी दी।वैज्ञानिक

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दल ने किसानों को शुद्ध एवं रोगमुक्त बीज उत्पादन के महत्व पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण बीज से गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।इस अवसर पर बिलाई यूनिट हेड भूपेंद्र सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अमित कुमार पांडेय, बिलाई चीनी मिल के वरिष्ठ महाप्रबंधक (गन्ना) सुभाष तोमर, प्रबंधक गन्ना विकास नरेश कुमार, एजीएम कपिल कुमार तथा क्षेत्रीय गन्ना पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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