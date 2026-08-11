ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से लौटी आंखों की रोशनी
गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल में 50 वर्षीय मरीज का ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया, जिससे उसकी आंखों की दृष्टि वापस लौटी। मणिपाल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एडवांस तकनीक का उपयोग करते हुए बिना बाहरी चीरे के सर्जरी की। बाईं आंख की दृष्टि में सुधार हुआ है और दाहिनी आंख में भी धीरे-धीरे सुधार जारी है।
गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। एनएच-नौ स्थित निजी अस्पताल में ब्रेन ट्यूनर के सफल ऑपरेशन से 50 वर्षीय मरीज की आंखों की दृष्टि वापस लौटने का दावा किया गया है। ब्रेन ट्यूटर से मरीज की दोनों आंखों की रोशनी कम हो रही थी। मणिपाल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जरी डॉ. आकाश मिश्रा ने बताया कि पिट्यूटरी ट्यूमर से पीड़ित 50 वर्षीय मरीज की एडवांस्ड मिनिमली इनवेसिव ट्रांसनैसल ट्रांसस्फेनॉयडल सर्जरी की। इसमें एंडोस्कोपिक स्कल बेस तकनीक से बिना बाहरी चीरा लगाए ट्यूमर तक पहुंचकर अधिकतम हिस्सा सुरक्षित तरीके से हटाया गया। कंसल्टेंट ईएनटी डॉ. अनुज कुमार गोयल ने बताया कि नाक के रास्ते बनाए गए कॉरिडोर से सर्जरी की गई, जिससे दर्द और रिकवरी का समय कम हुआ।
सर्जरी के बाद मरीज को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बाईं आंख की दृष्टि में काफी सुधार हुआ है, जबकि दाहिनी आंख में भी धीरे-धीरे सुधार जारी है।
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