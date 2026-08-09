गुवा में महा रक्तदान शिविर, 101 लोगों ने कराया पंजीकरण, 85 ने किया रक्तदान
गुवा में प्रोजेक्ट जागृति के तहत महा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ 101 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 85 ने रक्तदान किया। शिविर का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना और लोगों को नियमित रक्तदान के लिए जागरूक करना था।
गुवा। प्रोजेक्ट जागृति–‘बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम’ के तहत जिला प्रशासन, पश्चिमी सिंहभूम तथा गुवा पश्चिमी एवं पूर्वी पंचायत के संयुक्त प्रयास से शनिवार को गुवा सेल क्लब में महा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में क्षेत्रवासियों ने उत्साह के साथ भाग लेते हुए रक्तदान के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया।शिविर में कुल 101 लोगों ने पंजीकरण कराया, जिनमें जांच और आवश्यक प्रक्रिया के बाद 85 लोगों ने रक्तदान किया। युवाओं के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और समूहों से जुड़े लोगों ने भी रक्तदान किया।आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ लोगों को नियमित रक्तदान के लिए जागरूक करना है।
शिविर में गुवा सेल प्रबंधन और सेल अस्पताल की टीम का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार अमन, डॉ. भेंगरा सहित चिकित्सा टीम ने सेवाएं दीं। जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधि, राशन डीलर, पीडीएस दुकानदार, जेएसपीएल जेंडर से जुड़ी महिलाएं और विभिन्न महिला समूहों ने भी सहयोग किया। स्वास्थ्य विभाग बड़ाजामदा और चाईबासा सदर अस्पताल की टीम ने रक्तदान प्रक्रिया को सफल बनाने में योगदान दिया।
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