राजमहल के दो कोल ब्लॉक में झारखंड सरकार खनन करेगी

वाणिज्यिक नीलामी के 15वें चरण और 13वें चरण के दूसरे प्रयास में छह कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई है। झारखंड सरकार के उपक्रम झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन को मार्गो पश्चिम एवं मार्गो पूर्व कोल ब्लॉकों का आवंटन मिला है। इनसे ₹1,983.67 करोड़ का वार्षिक राजस्व और 15,710 रोजगार के अवसर की उम्मीद है।

वाणिज्यिक नीलामी के 15वें चरण और 13वें चरण के दूसरे प्रयास में छह कोयला ब्लॉकों की नीलामी हुई। इनमें संतालपरगना के राजमहल कोयला क्षेत्र स्थिति दो कोल ब्लॉक मार्गो पश्चिम एवं मार्गो पूर्व भी है। ये दोनों कोल ब्लॉक झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन को मिला है। यह झारखंड सरकार का एक उपक्रम है, जिसकी स्थापना 27 जनवरी 2022 को की गई थी। यह कंपनी राज्य में खनिज संपदा की खोज, खनन कार्यों, नीलामी के लिए खनिज ब्लॉक तैयार करने और वैज्ञानिक दोहन जैसे कार्यों को संचालित करती है। यानी झारखंड सरकार अब अपने इस उपक्रम के माध्यम से कोयला खनन भी करेगी। मार्गो पश्चिम में 415 एवं मार्गो पूर्व में 450 मिलियन टन कोयले का भंडार है। बाकी चार अन्य कोल ब्लॉक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कंपनियों को आवंटित किए गए हैं।

नीलामी प्रक्रिया कोयला मंत्रालय से दी गई जानकारी के अनुसार वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के 15वें चरण और 13वें चरण के दूसरे प्रयास में छह कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी की है। मंत्रालय ने 17 अप्रैल को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के उक्त चरण शुरू किए थे। इसके बाद 3 से 4 अगस्त तक अग्रिम नीलामी आयोजित की गई, जिसके दौरान इन छह कोयला ब्लॉकों की सफल नीलामी हुई। इनमें से चार पूर्णतः और दो आंशिक रूप से अन्वेषणित कोयला ब्लॉक हैं। इन ब्लॉकों में कुल मिलाकर लगभग 1,503.93 मिलियन टन का भंडार है, जिसकी संचयी अधिकतम उत्पादन क्षमता (पीक रेटेड कैपेसिटी - पीआरसी) 11.62 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

राजस्व और रोजगार इन छह कोल ब्लॉकों से लगभग ₹1,983.67 करोड़ का वार्षिक राजस्व और लगभग ₹1,743 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित करने और 15,710 रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है।

आवंटन विवरण अब तक 147 कोल ब्लॉक का आवंटन

2020 में वाणिज्यिक कोयला खनन की शुरुआत के बाद से कुल 147 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिनकी उत्पादन क्षमता 377.974 मिलियन टन प्रति वर्ष है। एक बार परिचालन में आने के बाद ये ब्लॉक घरेलू कोयला उत्पादन को काफी हद तक बढ़ाएंगे और कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के राष्ट्र के लक्ष्य को आगे बढ़ाएंगे। इन कोयला ब्लॉकों से कुल मिलाकर ₹48,215 करोड़ का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने, ₹54,315 करोड़ का पूंजी निवेश जुटाने और कोयला उत्पादक क्षेत्रों में 4,89,552 रोजगार के अवसर सृजित होने का अनुमान है।