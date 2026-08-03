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टीएमबीयू के शिक्षक के निशुल्क कोचिंग के कई छात्र बीएसयूएससी से चयनित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में, बिहा राज्य विवि सेवा आयोग ने अतिथि शिक्षकों के चयन का परिणाम जारी किया है। इसमें डॉ. संजय कुमार जायसवाल के कई विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। उनमें ज्योति कुमारी, अनिलेश कुमार और विनीता कुमारी शामिल हैं। मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य और अन्य ने उन्हें बधाई दी है।

टीएमबीयू के शिक्षक के निशुल्क कोचिंग के कई छात्र बीएसयूएससी से चयनित

भागलपुर, वरीय संवाददाता बिहा राज्य विवि सेवा आयोग (बीएसयूएससी) द्वारा अतिथि शिक्षकों के लिए चयन का परिणाम शनिवार की रात जारी कर दिया है। इसमें मारवाड़ी कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक और टीएमबीयू के खेल सचिव डॉ. संजय कुमार जायसवाल के कई विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। दरअसल, डॉ. जायसवाल अपने कर्तव्य के बाद विद्यार्थियों को निशुल्क नेट-जेआरएफ सहित शैक्षणिक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं। जारी परिणाम में ज्योति कुमारी, अनिलेश कुमार एवं विनीता कुमारी शामिल हैं। इस सफलता पर उन्हें मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय कुमार झा, एनएसएस समन्वयक डॉ. राहुल कुमार, समाजसेवी डॉ. शंभू दयाल खेतान आदि ने बधाई दी है।

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