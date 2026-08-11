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राजभर का तंज, झारखंड जा रहे हैं क्या अखिलेशजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, विशेष संवाददाता। सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ने मंगलवार को

राजभर का तंज, झारखंड जा रहे हैं क्या अखिलेशजी

लखनऊ, विशेष संवाददाता। सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ने मंगलवार को फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव को लेकर तंज कसा। एक्स पर किए पोस्ट में पूछा कि झारखंड जा रहे हैं क्या? नहीं जायेंगे ना? हो आइये महाराज, आप चार्टर से चलने वाले इंसान हैं। लखनऊ से लगभग डेढ़ घंटा और दिल्ली से करीब दो घंटे ही लगेंगे। राजभर ने कहा कि हो आइये ताकि लगे कि आप सच में छात्रों के हितैषी हैं।

राजनीतिक टिप्पणी

भाजपा के पक्ष में उतरे राजभर ने कहा लेकिन जाएंगे क्यों, वहां कोई बीजेपी की सरकार थोड़ी ना है। बीजेपी सरकार होती तो जरूर घड़ियाली आंसू बहाने अब तक कम से कम एक दो चक्कर मार चुके होते। आपके मित्र राहुल गांधी भी जाकर छात्रों को बताते कि वो उनके साथ हैं लेकिन झारखंड के छात्र कोई छात्र थोड़ी ना हैं। झारखंड में बीजेपी की सरकार होती तो आपके सांसद लोग भी छात्रों के बीच जाकर रील बनवाते नजर जरूर आते।

समाज में न्याय

राजभर ने कहा कि कहां गया आपका पीडीए? झारखंड में जो लाठी खा रहे हैं वो सब उसी पीडीए समाज वाले हैं, जिसके नाम पर आप दो साल से झूठ गढ़ रहे हैं। आप और पूरा विपक्ष उन छात्रों के बारे में वैसे ही खामोश बैठा है जैसे ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं की पिटाई पर चुप थे। खैर, चुप रहिए। जनता न्याय करेगी।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

राजभर ने अखिलेश यादव पर क्या तंज कसा?
राजभर ने पूछा कि क्या अखिलेश यादव झारखंड जा रहे हैं, यह भी कहा कि वे चार्टर से चलने वाले इंसान हैं।
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