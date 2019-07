बिजली मंत्रालय में ट्रांसफर के बाद सुभाष चंद्र गर्ग ने मांगा वीआरएस, किया यह आखिरी ट्वीट

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष चंद्र गर्ग ने महत्वपूर्ण माने जाने वाले वित्त मंत्रालय से बिजली मंत्रालय में स्थानातंरित किये जाने के एक दिन बाद बृहस्पतिवार को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिये सरकार को आवेदन दिया। उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर सिविल सेवा में उनका आखिरी दिन होगा।

वित्त मंत्रालय में 58 वर्षीय गर्ग सबसे वरिष्ठ नौकरशाह थे। वह आर्थिक मामलों के विभाग के प्रभारी रहे और उन्हें वित्त सचिव नामित किया गया था। हालांकि, आश्चर्यजनक तरीके से बुधवार को जारी एक आदेश के तहत उन्हें बिजली सचिव बना दिया गया।

उन्होंने बृहस्पतिवार की सुबह वीआरएस के लिये आवेदन दिया। वह तीन महीने नोटिस पर रहेंगे। यह नौकरी से हटने की सेवा शर्तों के तहत अनिवार्य है।

गर्ग ने ट्विटर पर लिखा, ''आर्थिक मामलों के विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी। वित्त मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग में काफी कुछ सीखा। बिजली मंत्रालय में कल कार्यभार संभालूंगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से 31 अक्टूबर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिये भी आवेदन किया।

अतनु चक्रवर्ती को कार्यभार सौंपने के बाद उनका ट्वीट आया। चक्रवर्ती ने उनका स्थान लिया। वह पहले निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) में थे। नॉर्थ ब्लॉक से निकलते समय गर्ग ने संवाददाताओं से कहा, ''तीन महीने का नोटिस देने की जरूरत थी। इसीलिए मैंने नोटिस दिया। नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय का दफ्तर है।

आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में वह राजकोषीय नीति और आरबीआई संबंधित मामलों के प्रभारी थे। केंद्रीय बजट तैयार करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही वह देश के पहले सरकारी बांड को विदेश में बेचने की योजना को देख रहे थे।

