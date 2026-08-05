सबौर कॉलेज में व्याख्यानमाला आज
सबौर कॉलेज में नई शिक्षा नीति-2020 के छह वर्ष पूरे होने पर पांच अगस्त को विशेष शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएगी। एकदिवसीय व्याख्यानमाला का विषय 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और NEP 2020 द्वारा विकसित भारत 2047' रहेगा। मुख्य वक्ता डॉ. आभा कुमारी होंगी, और कार्यक्रम में शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी तथा छात्र भाग लेंगे।
सबौर कॉलेज में व्याख्यानमाला आज सबौर, संवाददाता। सबौर कॉलेज में नई शिक्षा नीति-2020 के छह वर्ष पूर्ण होने पर पांच अगस्त को विविध शैक्षणिक एवं सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी-2020 की दृष्टि के माध्यम से विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर विषय पर एकदिवसीय व्याख्यानमाला आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय की सहायक प्राध्यापक डॉ. आभा कुमारी मुख्य वक्ता के रूप में अपना व्याख्यान देंगी। कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी छात्र-छात्राएं भाग लेंगे। इस आशय की जानकारी कॉलेज के पीआरओ डॉ. मयंक वत्स ने दी।
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