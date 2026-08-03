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रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की अध्यक्ष बनीं स्तुति मित्तल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, संवाददाता। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की 89वीं अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन स्तुति

रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की अध्यक्ष बनीं स्तुति मित्तल

लखनऊ, संवाददाता। रोटरी क्लब ऑफ लखनऊ की 89वीं अध्यक्ष के रूप में रोटेरियन स्तुति मित्तल ने रविवार को पदभार ग्रहण किया। होटल मर्क्योर में आयोजित स्थापना समारोह में कर्णिका शजवानी ने सचिव पद की शपथ ली। इस अवसर पर नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया।समारोह में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन पूनम गुलाटी मुख्य अतिथि रहीं। पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सतपाल गुलाटी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, असिस्टेंट गवर्नर्स तथा विभिन्न रोटरी क्लबों के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य शामिल हुए। पदभार ग्रहण के बाद स्तुति मित्तल ने कहा कि नए सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े सेवा कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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उन्होंने समाजहित के प्रकल्पों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की प्रतिबद्धता जताई। सचिव कर्णिका शजवानी ने नई कार्यकारिणी का परिचय कराया और आगामी सत्र की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्षभर शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े विभिन्न सेवा प्रकल्प संचालित किए जाएंगे।

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