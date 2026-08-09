प्रदूषण डाल रहा गंगा के कार्बन चक्रण में बाधा
वाराणसी के बीएचयू के शोधार्थी केतन माधव ने गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी मानवजनित परिवर्तनों का अध्ययन किया। उनका शोध प्रदूषण, ऑक्सीजन की कमी और सूक्ष्मजीवों की घटती कार्यक्षमता का विश्लेषण करता है। अध्ययन में पाया गया कि मानसून की जलवैज्ञानिक प्रक्रियाएं गंगा के कार्बन चक्रण में बाधा डालती हैं।
वाराणसी। बीएचयू के वनस्पति विज्ञान विभाग के शोधार्थी केतन माधव ने ‘गंगा के पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली में मानवजनित परिवर्तनों का अध्ययन’ विषय पर शोध किया है। शोधार्थी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी, भारी धातुएं और सूक्ष्मजीवों की कम होती कार्यक्षमता जैसे कारक गंगा के कार्बन चक्रण में बाधा डाल रहे हैं। यह शोध प्रो. जे. पांडेय के निर्देशन में किया गया। केतन ने अपने शोध प्रबंध का प्री-सबमिशन प्रेजेंटेशन दिया। वाराणसी में गंगा के मध्य क्षेत्र पर किए गए इस अध्ययन में पाया गया कि मानसून-प्रेरित जलवैज्ञानिक प्रक्रियाएं इसमें भारी धातुओं की गतिशीलता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और सूक्ष्मजीवीय गतिविधियों को प्रभावित करती हैं।
मानसून के बाद की परिस्थितियां सूक्ष्मजीवीय सक्रियता और कार्बन चक्रण के लिए अनुकूल होती हैं। असि और वरुणा से आने वाला मौसमी जलप्रवाह प्रदूषकों के तनुकरण में सहायक पाया गया। शोध ने गंगा के पुनर्जीवन के लिए जैविक प्रदूषण, ऑक्सीजन और भारी धातुओं के समन्वित प्रबंधन की आवश्यकता रेखांकित की। प्रेजेंटेशन के दौरान प्रो. आशा लता सिंह, प्रो. एसके दुबे, प्रो. योगेश मिश्रा, प्रो. रामसागर, प्रो. आरएन खरवार, प्रो. एके मिश्रा आदि उपस्थित रहे।
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