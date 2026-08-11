ज्यादा फैटी लिवर के आधे मरीजों की रात में अटक रही सांस

-फैटी लिवर जितना गंभीर, सांस अटकने की दिक्कत उतनी ज्यादा -102 फैटी लिवर मरीजों -फैटी लिवर जितना गंभीर, सांस अटकने की दिक्कत उतनी ज्यादा -102 फैटी लि

-इन मरीजों में स्लीप एपनिया का खतरा 4.7 गुना अधिक

-लोहिया संस्थान और दिल्ली एम्स के शोधकर्ताओं का अध्ययन

-ग्रेड-2 फैटी लिवर के 81.3% मरीजों में मिला स्लीप एपनिया

-अंतरराष्ट्रीय जर्नल ‘स्लीप एंड विजिलेंस’ में शोध प्रकाशित

लखनऊ। सुशील सिंह

फैटी लिवर को हल्के में न लें। इसका असर सिर्फ लिवर तक सीमित नहीं हो सकता। बल्कि नींद की बीमारी स्लीप एपनिया हो सकता है। इनमें भी खर्राटे, नींद में सांस रुकना, बार-बार नींद खुलना जैसे लक्षण हो सकते हैं। एक अध्ययन में फैटी लिवर और नींद में सांस रुकने के बीच मजबूत संबंध मिला है। यह शोध लोहिया संस्थान और एम्स दिल्ली के शोधकर्ताओं ने 102 फैटी लिवर मरीजों पर किया है। इसमें से 54 मरीजों में स्लीप एपनिया मिला। इनमें रात को नींद में बार-बार सांस रुकने की समस्या पायी गई। यानी हर दो में से करीब एक मरीज इस समस्या पीड़ित था। शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल स्लीप एंड विजिलेंस में प्रकाशित हुआ है। फैटी लिवर से पीड़ित लोगों को लक्षण न महसूस होने पर भी स्लीप एपनिया की जांच करानी चाहिए。

फैटी लिवर और स्लीप एपनिया के बीच मिला संबंध यह शोध लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ता डॉ. सौरभ सिंह, एम्स जम्मू के डॉ. गौरव गुप्ता और एम्स दिल्ली के डॉ. नवल के विक्रम व डॉ.आरएम पाण्डेय ने किया है। शोधकर्ताओं ने 20 से 60 वर्ष के 102 फैटी लिवर के मरीजों की नींद के दौरान सांस रुकने या कम होने का आकलन किया। मरीजों को फैटी लिवर की अलग-अलग ग्रेड के आधार पर बांटकर स्लीप एपनिया की दर की तुलना की। इनकी उम्र, शरीर का वजन, लंबाई और चर्बी की माप,अल्ट्रा साउण्ड और रात में नींद की जांच (पॉलीसोमोग्राफी) का लॉजिस्टिक रिग्रेशन विश्लेषण किया। शुरुआती विश्लेषण में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और स्लीप एपनिया के बीच संबंध का ऑड्स रेशियो 7.85 पाया गया।

ज्यादा चर्बी वाले रोगियों में जोखिम अधिक मिला शोधकर्ताओं के मुताबकि शोध में शामिल जिन मरीजों के लिवर में चर्बी की मात्रा ज्यादा थी। उनमें स्लीप एपनिया भी ज्यादा पाया गया। ग्रेड-1 फैटी लिवर में 34.4 फीसदी मरीजों में यह समस्या थी। ग्रेड-2 में यह आंकड़ा बढ़कर 81.3 फीसदी व ग्रेड-3 में 77.8 फीसदी रहा। डॉक्टर का कहना है कि जब रात में बार-बार सांस रुकती है, तो शरीर और अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती है। इससे रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यह लिवर में सूजन और चर्बी बढ़ने (फैटी लिवर) की प्रक्रिया को और ज्यादा तेज कर देती है। इन्हें स्लीप एपनिया की जांच करानी चाहिए।

इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज -सोते समय अचानक दम घुटना या तेज खराटे आना।

-रातभर ठीक से नींद न होने के कारण दिनभर सुस्ती और थकान बने रहना।

-सुबह उठते ही तेज सिरदर्द होना।

-वजन बढ़ने के साथ दूसरे समस्याएं