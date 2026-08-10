संत शिवानंद अकादमी की छात्राओं ने जीता प्रथम पुरस्कार
(युवा पेज)बधाई दी। कहा कि पुरस्कार मिलने से छात्र-छात्राओं में खुशी, गर्व व आत्मसंतोष की भावना उत्पन्न होती है। यह
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मेरा युवा भारत रोहतास द्वारा आयोजित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कार्यक्रम के अंतर्गत नृत्य कला प्रतियोगिता में संत शिवानंद अकादमी प्लस टू विद्यालय सासाराम की छात्राओं ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्राओं की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है।
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