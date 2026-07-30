कचरा प्रबंधन, जल संचय व अन्य समस्याओं पर मॉडल बनाएंगे बाल वैज्ञानिक
इस वर्ष राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत छात्र कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरणीय समस्याओं पर वैज्ञानिक मॉडल बनाएंगे। 1,000 परियोजनाओं का लक्ष्य है, जिसमें से 50 श्रेष्ठ मॉडल राज्य स्तरीय कांग्रेस के लिए चयनित होंगे। शिक्षकों का प्रशिक्षण शेखाना हाई स्कूल में आयोजित किया गया।
कचरा प्रबंधन, जल संचय व अन्य समस्याओं पर मॉडल बनाएंगे बाल वैज्ञानिक शिक्षक करेंगे उन्हें सहयोग, 1000 परियोजना व मॉडल बनाने का लक्ष्य श्रेष्ठ 50 मॉडल राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस के लिए होंगे चयनित शेखाना हाई स्कूल में राजगीर और हिलसा अनुमंडल के शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण फोटा : शेखाना ट्रेनिंग : शेखाना हाई स्कूल में गुरुवार को प्रशिक्षण सह कार्यशाला में राजगीर व हिलसा अनुमंडल के शिक्षक। बिहारशरीफ, निज संवाददाता।
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