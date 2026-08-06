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स्पेशल बैक के फॉर्म जमा करने को उमड़ी छात्रों की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली कॉलेज में बुधवार को छात्र-छात्राओं ने स्पेशल बैक परीक्षा के लिए फॉर्म जमा किए। अंतिम तिथि के कारण काफी संख्‍या में छात्र पहुंचे। विश्वविद्यालय ने विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन खोले थे, जिनका सत्यापन छह अगस्त तक किया जाएगा। परीक्षा ओएमआर आधारित होगी।

स्पेशल बैक के फॉर्म जमा करने को उमड़ी छात्रों की भीड़

बरेली कॉलेज में बुधवार को छात्र-छात्राओं ने स्पेशल बैक के फार्म जमा किए। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार को होने के कारण काफी संख्या में छात्र-छात्राएं फॉर्म जमा करने पहुंचे। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीएससी (गृह विज्ञान) के पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर स्तर के एमए, एमएससी और एमकॉम तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर स्पेशल बैक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन खोले थे। 28 जुलाई से पांच अगस्त के बीच ऑनलाइन आवेदन कर शुल्क जमा करना था। महाविद्यालयों में छह अगस्त तक आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। परीक्षा एमसीक्यू ओएमआर आधारित पद्धति से आयोजित की जाएगी।

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