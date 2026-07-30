बाल वैज्ञानिकों ने रखे अपने विचार
रायबरेली में गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विज्ञान सप्ताह के दौरान छात्रों ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जीवन और शोध पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रमुख वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्यार्थियों ने उनके योगदान को बताया, जिसमें अग्रिम श्रीवास्तव ने डॉ हरगोविंद खुराना के आनुवंशिकी कार्यों पर प्रकाश डाला।
रायबरेली। गोपाल सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित विज्ञान सप्ताह के अवसर पर छात्र-छात्राओं ने विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के जीवन, शोध पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने प्रमुख वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके योगदान को बताया। अग्रिम श्रीवास्तव ने डॉ हरगोविंद खुराना के आनुवंशिकी के क्षेत्र में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला।
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