हिन्दुस्तान ओलंपियाड में इमानुएल मिशन सेंट्रल स्कूल के छात्रों ने लहराया परचम

इमानुएल मिशन सेंट्रल स्कूल, भवराजपुर के विद्यार्थियों ने हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रशासन ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया। सफल विद्यार्थियों को बधाई दी गई और आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया।

आंदर, एक संवाददाता। हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा में इमानुएल मिशन सेंट्रल स्कूल , भवराजपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। छात्रों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार, अभिभावकों तथा क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।

विद्यालय प्रशासन का योगदान विद्यालय प्रशासन ने इसे विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम बताया। निदेशक वी.के. मेंथ्यू व प्रधानाध्यापक प्रभु नाथ पांडेय ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यालय हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर विशेष ध्यान देता है, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों से आगे भी इसी लगन और अनुशासन के साथ पढ़ाई जारी रखने की अपील की।

सफल विद्यार्थियों के नाम हिन्दुस्तान ओलंपियाड में सफल होने वाले विद्यार्थियों में शिवम ओझा, समीक्षा सिंह, नंदिनी कुमारी, सौरभ अंसारी, इरफान फिरदौस, प्रियांशु कुमार, इशांत कुमार, शिवम कुमार, लक्ष्मी कुमारी व आराध्य कुमार शामिल हैं। सभी विद्यार्थियों की सफलता पर शिक्षकों एवं सहपाठियों ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

आगे की संभावनाएं विद्यालय परिवार ने कहा कि छात्रों की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। प्रबंधन ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में विद्यालय के छात्र विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय, अभिभावकों और क्षेत्र का नाम रोशन करते रहेंगे। सफल विद्यार्थियों का विद्यालय में सम्मान भी किया गया तथा उनकी उपलब्धि पर पूरे विद्यालय परिवार ने हर्ष व्यक्त किया।