प्रतियोगिता में छात्र-छात्राओं ने लहराया परचम
विश्व बाघ दिवस पर नेचर सोसाइटी द्वारा दुधवा टाइगर रिजर्व में 'बाघ दिवस प्रतियोगिता' आयोजित की गई। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा ओमी शाह ने चित्रकला में प्रथम स्थान और अपर्णा मिश्रा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। शतरंज में लकी गिरी ने प्रथम और प्रफुल्ल ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को पुरस्कार मिले।
पलियाकलां। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर नेचर सोसाइटी ने दुधवा टाइगर रिजर्व मे ‘बाघ दिवस प्रतियोगिता’ का आयोजन किया, जिसमें सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। नेचर सोसाइटी द्वारा आयोजित चित्रकला मुकाबले में अपनी कलात्मक क्षमता का परिचय देते हुए विद्यालय की कक्षा 11 (क) की छात्रा ओमी शाह ने प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं, कक्षा अष्टम् (ब) की अपर्णा मिश्रा ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके साथ ही, बौद्धिक कौशल की शतरंज प्रतियोगिता में भी विद्यालय के छात्रों का दबदबा रहा।
शतरंज में छात्र लकी गिरी ने प्रथम और प्रफुल्ल ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस शानदार उपलब्धि के लिए नेचर सोसाइटी ने सभी विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। विद्यार्थियों की इस स्वर्णिम सफलता पर विद्यालय के प्रबंधक शिवपाल सिंह, प्रधानाचार्य सुनील सिंह व समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हर्ष व्यक्त किया है।
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