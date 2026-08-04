Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नोजगे स्कूल के पारस और तमन्ना ने बॉक्सिंग में जीते पदक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

खटीमा के नोजगे पब्लिक स्कूल के छात्रों पारस आर्या और तमन्ना भाकर ने देहरादून में सीबीएसई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक जीते। पारस का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका ने छात्रों की सफलता पर खुशी जताई।

नोजगे स्कूल के पारस और तमन्ना ने बॉक्सिंग में जीते पदक

खटीमा, संवाददाता। नोजगे पब्लिक स्कूल (हैप्पी मैम) के छात्र पारस आर्या और छात्रा तमन्ना भाकर ने देहरादून में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीते। पारस का चयन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका सुरेंद्र कौर ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। प्रधानाचार्य हेम चंद्र पंत ने कहा कि विद्यार्थियों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना विद्यालय के लिए गर्व की बात है।

ये भी पढ़ें:डायनेस्टी के छात्र रुद्राक्ष ने बॉक्सिंग में जीता रजत पदक

उन्होंने बताया कि इस सफलता में बॉक्सिंग कोच ललित चंद्र पांडे का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह सौन, मो. उस्मान बाबर, धीरज गुप्ता, दीपेंद्र गुरुंग, दीपक गुम्बर, मीनू सक्सेना, ममता चंद, कौशल्या सिंह, ममता सिंह, दीपा भट्ट, सुमन जोशी, कुसुम शर्मा, गीता धामी, राजकुमारी चंद, जोशिता गिल, कमलेश जोशी, रागिनी मेहता, नीमा तिवारी, सुहानी जलहोत्रा, काजल महरा, पूर्णिमा, जसप्रीत कौर, मंजू रावत, मनदीप कौर, सरिता कुमारी और मोनिका भटनागर आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:कृष्णा सैनी ने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता रजत
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News CBSE Rudrapur Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।