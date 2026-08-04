नोजगे स्कूल के पारस और तमन्ना ने बॉक्सिंग में जीते पदक
खटीमा के नोजगे पब्लिक स्कूल के छात्रों पारस आर्या और तमन्ना भाकर ने देहरादून में सीबीएसई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक जीते। पारस का चयन राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए हुआ है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका ने छात्रों की सफलता पर खुशी जताई।
खटीमा, संवाददाता। नोजगे पब्लिक स्कूल (हैप्पी मैम) के छात्र पारस आर्या और छात्रा तमन्ना भाकर ने देहरादून में आयोजित सीबीएसई राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीते। पारस का चयन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। विद्यालय की प्रबंध निदेशिका सुरेंद्र कौर ने विद्यार्थियों की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह सफलता उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। प्रधानाचार्य हेम चंद्र पंत ने कहा कि विद्यार्थियों का हर क्षेत्र में आगे बढ़ना विद्यालय के लिए गर्व की बात है।
उन्होंने बताया कि इस सफलता में बॉक्सिंग कोच ललित चंद्र पांडे का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह सौन, मो. उस्मान बाबर, धीरज गुप्ता, दीपेंद्र गुरुंग, दीपक गुम्बर, मीनू सक्सेना, ममता चंद, कौशल्या सिंह, ममता सिंह, दीपा भट्ट, सुमन जोशी, कुसुम शर्मा, गीता धामी, राजकुमारी चंद, जोशिता गिल, कमलेश जोशी, रागिनी मेहता, नीमा तिवारी, सुहानी जलहोत्रा, काजल महरा, पूर्णिमा, जसप्रीत कौर, मंजू रावत, मनदीप कौर, सरिता कुमारी और मोनिका भटनागर आदि मौजूद रहे।
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