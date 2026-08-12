Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूडीसीए के बच्चों ने असम बाढ़ पीड़ितों को भेजी सहायता राशि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखीमपुरखीरी
Follow us on Google News
share

यूडीसीए के बच्चों ने असम बाढ़ पीड़ितों को भेजी सहायता राशि जी सहायता राशि फोटो--06--तहसीलदार गरिमा वर्मा को चेक सौंपते बच्चे मोहम्मदी। कस्बा के उमा द

यूडीसीए के बच्चों ने असम बाढ़ पीड़ितों को भेजी सहायता राशि

मोहम्मदी। कस्बा के उमा देवी चिल्ड्रन एकेडमी के छात्र-छात्राओं ने करुणा और मानवता से प्रेरित होकर असम राज्य में विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छोटी बचत की धनराशि एकत्र कर चेक तहसीलदार गरिमा वर्मा को भेंट किया है। प्रबंध निदेशक सनी गुप्ता के निर्देशन में मुख्य समन्वयक अध्यापिका नंदिनी पांडे, सोफिया खान और राखी सिंह ने बच्चों में मानवता करुणा सेवा का भाव उनके जीवन में समायोजित कर सहायता करने का पाठ पढ़ाया। इसके चलते बच्चों ने अपनी बचत का एक-एक पैसा एकत्र कर रखा था, उसे सेवा भाव के तहत असम में बाढ़ से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य लेकर समस्त धनराशि की चेक मंगलवार को तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर उन्हें भेंट किया है।

बच्चों की इस पहल पर लोग उनकी सराहना करने से थक नहीं रहे हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर विद्यालय के प्रबंधक अनिल गुप्ता व प्रधानाचार्या पुष्पा गुप्ता ने आभार जताया है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lakhimpur-khiri-latest-news Assam Lakhimpur Khiri News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।