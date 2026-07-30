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छात्रसंघ चुनाव को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई कार्यकर्ता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जयपुर में एनएसयूआई के तीन कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनावों का बहाल न होने और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ाई की। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा।

छात्रसंघ चुनाव को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई कार्यकर्ता

जयपुर, एजेंसी। राज्य में छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं करने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के तीन कार्यकर्ता गुरुवार की सुबह जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों की पहचान विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान के रूप में हुई है। इस दौरान तीनों गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने तीनों कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया है। तीनों प्रदर्शनकारियों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा।

ये भी पढ़ें:जयपुर में NSUI के 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़े, अमित शाह के इस्तीफे और छात्रसंघ चुनाव बहाली की मांग

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