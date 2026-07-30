छात्रसंघ चुनाव को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े एनएसयूआई कार्यकर्ता
जयपुर में एनएसयूआई के तीन कार्यकर्ताओं ने छात्रसंघ चुनावों का बहाल न होने और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़ाई की। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा।
जयपुर, एजेंसी। राज्य में छात्रसंघ चुनाव बहाल नहीं करने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के तीन कार्यकर्ता गुरुवार की सुबह जयपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। प्रदर्शनकारियों की पहचान विजय पाल कुड़ी, वियोना जाट और कोशिन खान के रूप में हुई है। इस दौरान तीनों गांधी नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने तीनों कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास किया है। तीनों प्रदर्शनकारियों ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें