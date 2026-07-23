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एलयू में साइबर लाइब्रेरी की बदहाल व्यवस्था पर घेरा प्रशासनिक भवन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय की साइबर लाइब्रेरी में लंबे समय से खराब पड़े एयर

एलयू में साइबर लाइब्रेरी की बदहाल व्यवस्था पर घेरा प्रशासनिक भवन

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विश्वविद्यालय की साइबर लाइब्रेरी में लंबे समय से खराब पड़े एयर कंडीशनर, इंटरनेट सेवा बाधित रहने और लाइब्रेरी का समय बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को दर्जनों छात्रों ने कुलपति कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि दो दिनों के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। छात्रों ने मांग की कि साइबर लाइब्रेरी के सभी खराब एसी तत्काल ठीक कराए जाएं, इंटरनेट सेवा सुचारु की जाए और लाइब्रेरी का संचालन प्रतिदिन सुबह सात बजे से रात दस बजे तक किया जाए, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य पाठ्यक्रमों की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधा मिल सके।

छात्र नेता अनुराग चौधरी ने कहा कि पिछले महीने कुलपति के साथ हुई वार्ता में विश्वविद्यालय प्रशासन ने साइबर लाइब्रेरी को सप्ताह के सातों दिन खोलने और संचालन समय बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। छात्र नेता जतिन यादव ने कहा कि यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मूलभूत समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन में अनुराग चौधरी, अखिलेश प्रताप यादव, जतिन यादव, नीलाक्षी, साक्षी, श्वेत, आशीष कुमार, हरिओम, आदित्य जायसवाल, गुलशन, अदम, आदित्य, विनीत सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं शामिल रहे।

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