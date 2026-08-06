परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय में तीन घंटे चला आंदोलन
-स्नातक प्रथम तृतीय और पांचवें सेमेस्टर के रिजल्ट जारी नहीं होने पर व्यक्त किया आक्रोश पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर बुधवार को विभिन्न सत्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर छात्रों ने तीन घंटे तक जोरदार आंदोलन किया। इस दौरान छात्र स्नातक प्रथम, तृतीय और पांचवें सेमेस्टर के रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग पर अड़े रहे। कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह के ठोस आश्वासन और परीक्षा विभाग के औचक निरीक्षण के बाद छात्रों का आंदोलन समाप्त हुआ। मौके पर कुलपति प्रो विवेकानंद सिंह के द्वारा एक सप्ताह के अंदर स्नातक थर्ड व पंचम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने का भरोसा आंदोलनकारी छात्रों को दिया。
प्रदर्शन का कारण
-लंबित परीक्षा परिणाम जारी नहीं से होने से आक्रोशित छात्रों ने किया प्रदर्शन :
छात्रों की चिंताएँ
-आंदोलन के दौरान छात्र सीबीसीएस स्नातक प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2025 सत्र 2025-29, तृतीय सेमेस्टर सत्र 2024-28 और पांचवें सेमेस्टर दिसंबर 2025, सत्र 2023-27 का रिजल्ट जारी करने की मांग मुखर की। साथ ही परीक्षा संपन्न होने के बाद लंबा समय बीत जाने के कारण छात्र-छात्राओं में अपने शैक्षणिक भविष्य और सत्र पिछड़ने को लेकर गहरी चिंता भी आंदोलन के दौरान जताई गई। विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर चल रहे छात्रों के आंदोलन को शांत करने के लिए करीब तीन घंटे तक विश्वविद्यालय के पदाधिकारी प्रयास करते रहे। मगर आंदोलनकारी छात्र प्रदर्शन पर डटे रहे। इस दौरान विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रो अरविंद कुमार वर्मा कुलानुशासक और उप परीक्षा नियंत्रक के साथ मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने और शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन आंदोलनकारी छात्र अधिकारियों की बातों से संतुष्ट नहीं हुए और मुख्य द्वार पर डटे रहे। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के आश्वासन पर आंदोलन खत्म नहीं होने और गतिरोध बढ़ता देख पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह खुद आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने छात्रों को समझा-बुझाकर शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त किया गया। आश्वासन के तुरंत बाद कुलपति ने परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम कर जल्द से जल्द रिजल्ट तैयार करने के सख्त निर्देश दिया। इस संबंध में छात्र नेता सौरभ कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले छात्र-छात्राएं अब अपने अधिकारों और परीक्षा परिणामों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। यदि समय पर रिजल्ट नहीं आया तो छात्र फिर से आवाज बुलंद करेंगे。
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