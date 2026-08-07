आरसी कॉलेज के छात्रों ने बुनियादी सुविधाओं को लेकर किया प्रदर्शन

सकरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। आरसी कॉलेज के छात्रों ने शुक्रवार को बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन द्वारा नामांकन फीस में बढ़ोतरी, लैब, लाइब्रेरी, क्लास रूम, बिजली आदि की कमी का आरोप लगाया। प्रदर्शन के कारण कॉलेज कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। छात्रों ने नामांकन शुल्क कम करने और कॉलेज में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। प्राचार्य डॉ. नंदकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिजली की समस्या के कारण पानी की समस्या रहती है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने किया विरोध : इधर, विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 को लागू करने के विरोध में कॉलेज के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने कालीपट्टी लगाकर विरोध जताया।