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एनआईपीवीडी में छात्रों का हंगामा, कक्षाओं का बहिष्कार कर धरने पर बैठे

By Chand Mohammad
हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून के एनआईपीवीडी में छात्रों ने कक्षाएं बंद कर धरना शुरू किया। करीब 74 छात्रों ने निदेशक की नियुक्ति, लंबित वित्तीय सहायता, और अन्य सुविधाओं की मांग की। छात्रों का आरोप है कि पिछले तीन वर्षों से मदद नहीं मिली। छात्रों ने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बताया। प्रधानाचार्य ने वार्ता के लिए तत्परता जताई।

एनआईपीवीडी में छात्रों का हंगामा, कक्षाओं का बहिष्कार कर धरने पर बैठे
एनआईपीवीडी में छात्रों का हंगामा, कक्षाओं का बहिष्कार कर धरने पर बैठे

देहरादून। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईपीवीडी) में विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने गुरुवार को कक्षाओं का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन में करीब 74 छात्र शामिल रहे। छात्रों ने पहली से 12वीं तक की कक्षाएं बंद कराते हुए संस्थान में नियमित निदेशक की नियुक्ति, लंबित वित्तीय सहायता जारी करने और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई। छात्रों का आरोप है कि नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पिछले तीन वर्षों से मिलने वाली वित्तीय सहायता नहीं दी गई है। वहीं, पढ़ाई में उपयोग होने वाली सहायक सामग्री (एसेसरीज) और पुस्तकों के शुल्क में 36 रुपये से बढ़ाकर 1036 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई है।

छात्रों ने हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर लैब में वाई-फाई, बेहतर साफ-सफाई, ऑडिटोरियम और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की। उनका कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है।उधर, प्रधानाचार्य अमित शर्मा ने बताया कि संस्थान प्रशासन छात्रों से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन छात्र अपने परिजनों को तत्काल बुलाने की मांग पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी मांगें व्यवस्थित रूप से लिखित में भी नहीं दे रहे हैं। कार्यकारी निदेशक प्रदीप ए. ने कहा कि परिजनों से भी बातचीत करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं मौके पर पहुंचकर छात्रों से संवाद करेंगे, ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके।

Chand Mohammad

लेखक के बारे में

Chand Mohammad

शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।


परिचय एवं अनुभव

चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।


करियर का सफर

चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग

चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।


विजन

चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।


विशेषज्ञता

स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।

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