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प्रवेश से वंचित छात्रों ने की रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने, सीटें बढ़ाने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हल्द्वानी
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लालकुआं के लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में छात्रों ने शनिवार को रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोलने और विषयों की सीट बढ़ाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि बंद पोर्टल के कारण कई योग्य विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए हैं, जिससे उनका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित हो सकता है। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी गई।

प्रवेश से वंचित छात्रों ने की रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने, सीटें बढ़ाने की मांग
प्रवेश से वंचित छात्रों ने की रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलने, सीटें बढ़ाने की मांग

लालकुआं, संवाददाता। लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दुचौड़ में प्रवेश से वंचित छात्रों ने शनिवार को महाविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन कर कुमाऊं विश्वविद्यालय से स्नातक प्रवेश का रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोबारा खोलने और सभी विषयों में सीटें बढ़ाने की मांग की। प्रदर्शन के बाद छात्रों ने महाविद्यालय प्रशासन के माध्यम से कुलपति के नाम ज्ञापन भी भेजा। छात्रों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल बंद होने और विषयों में सीमित सीटें होने के कारण बड़ी संख्या में पात्र विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए हैं। इससे अनेक छात्रों का एक शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने सभी पात्र विद्यार्थियों को उनकी पसंद के विषय में प्रवेश देने की मांग की।

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छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खोला गया और विषयवार सीटों में बढ़ोतरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में छात्र नेता हिमांशु सुयाल, छात्रसंघ सचिव यशपाल राम, पूर्व छात्रसंघ कोषाध्यक्ष कन्हैया भट्ट, पूर्व छात्रसंघ सचिव खजान चंद्र आर्य, हिमांशु कुनियाल, सुमित सिंह कार्की सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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