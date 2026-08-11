एमएनएनआईटी : छात्रा से दुष्कर्म के मामले में छात्रों का प्रदर्शन
प्रयागराज के एमएनएनआईटी में एक छात्रा द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद विद्यार्थियों ने मंगलवार को प्रदर्शन किया। छात्रों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और आरोपित प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। सभी ने मामले की निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया।
प्रयागराज। एमएनएनआईटी में छात्रा की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप को लेकर मंगलवार को विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। इसके बाद तकरीबन चार बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़े छात्र भी पहुंच गए। छात्रों ने प्रशासनिक भवन के सामने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे। प्रांत सहमंत्री निवेदिता मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की मांग की। महानगर मंत्री प्रतीक मिश्रा ने कहा कि छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ज्ञापन में आरोपित प्रोफेसर को निलंबित करने, छात्रा की पहचान व निजता सुरक्षित रखने तथा जांच को किसी दबाव से मुक्त रखने की मांग की गई।
इसके बाद आरोपित शिक्षक को निलंबित कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें