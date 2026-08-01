जेपीएससी व जेएसएससी सीटों में गड़बड़ी को लेकर पैदल मार्च

मारगोमुंडा में छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में धोखाधड़ी और सीटों की खरीद-बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रखंड कार्यालय पहुंचे और बीडीओ को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि सिस्टम में बैठे अधिकारी और दलाल पैसे लेकर सीटें तय कर रहे हैं।

मारगोमुंडा , प्रतिनिधि। राज्य की दो सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं और सीट के कई पदों पर चयन प्रक्रिया में धांधली और सीटों की खरीद-बिक्री के विरोध में जेएलकेएम प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में प्रखंड क्षेत्र के छात्रों ने लहरजोरी मोड़ से विभिन्न तरह की लिखे हुए तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाल जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने सालों की मेहनत बेकार कब सुनेगी झारखंड सरकार, जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करो, किताबें कहती है मेहनत करो सिस्टम कहता है पैसा भरो, शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, छात्रों का एक ही नारा पारदर्शी हो परीक्षा और नियुक्ति हमारा आदि नारेबाजी करते हुए नावाडीह, भोड़ाडाबर, मारगोमुंडा बाजार, मारगोमुंडा मोड़ होते हुए स्टेडियम पहुंचे, जहां छात्रों ने अपना-अपना विचार रखा।

प्रदर्शन का उद्देश्य पैदल मार्च के दौरान थाना प्रभारी शशि कपूर के नेतृत्व में गठित आधा दर्जन की संख्या में पुलिस बल जुटे रहे। छात्रों का कहना था कि जेपीएससी और जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान कई सीटें मोटी रकम पर बेची जा रही है। परीक्षार्थी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दिन-रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारी और दलाल मिलकर पहले से ही सीटें तय कर लेते हैं। यह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ व धोखा है।

अभय तिवारी की गिरफ्तारी जेपीएससी व जेएसएससी द्वारा आयोजित कई परीक्षा में सीटों की खरीद-बिक्री करने के आरोप में मारगोमुंडा के अभय तिवारी को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद नियुक्ति में खरीद-बिक्री से संबंधित मामले में कई लोगों का नाम एक के बाद एक जुड़ता जा रहा है। अंत में प्रदर्शन कर रहे छात्र प्रखंड कार्यालय पहुंचकर बीडीओ शशि संदीप सोरेन को ज्ञापन सौंपा। मौके पर नूर मोहम्मद, अजमल अंसारी, रिजवान अंसारी, मुशर्रफ अंसारी, अली अहमद, मुकर्रम राजा, वाहिद अंसारी आदि मौजूद थे।